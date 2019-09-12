Домрачева объявила о начале работы со сборной Китая по биатлону

Минск, 12 сентября. Дарья Домрачева и ее муж норвежец Уле-Эйнар Бьорндален 12 сентября объявили о начале работы со сборной Китая по биатлону.

"Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества со сборной Китая по биатлону. Молодая, амбициозная команда с большим потенциалом для совершенствования и роста. С сегодняшнего дня мы подключаемся к ежедневному тренировочному процессу и будем рады поделиться своим многолетним опытом работы с командой, которая станет хозяином следующих зимних Олимпийских игр", — написала Домрачева в социальной сети "Фейсбук", которая в самом Китае заблокирована.

"Уле начинает работу в качестве главного тренера команды, я — в качестве тренера женской команды. Мы полны мотивации дать свои лучшие советы спортсменам, коллективу и всем, кто работает вместе с нами на пути достижения хорошего результата. В центре нашего внимания — построение высокопрофессиональной команды, поддержка и помощь каждому спортсмену в реализации собственного потенциала. И конечно, мы рады использовать этот шанс и помочь еще большему развитию нашего любимого вида спорта по всему миру, в странах, где биатлон и все зимние виды спорта имеют огромный потенциал", — отметила самая титулованная белорусская биатлонистка.

Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка, Бьорндален — восьмикратный.

Ранее стало известно, что в Казахстан уехал чемпион ОИ-2014 фристайлист Антон Кушнир, который занял должность тренера-консультанта местной сборной.