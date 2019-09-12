Лукашенко: Сегодняшняя предвыборная вакханалия — это репетиция президентских выборов

Минск, 12 сентября. В Беларуси началась "предвыборная вакханалия", заявил Александр Лукашенко 12 сентября во время назначения новых послов Беларуси в ряде стран, а также глав пяти районов и гендиректоров двух открытых акционерных обществ.

"В политике, я уже сказал, мы начали сдавать экзамен, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Сегодняшняя предвыборная вакханалия (иначе ее не назовешь) перед парламентскими выборами говорит о том, что это просто репетиция президентских выборов. Нам постараются не позволить спокойно пройти эти периоды, а мы должны провести так, как положено. В стране управляемой, в нашей стране, для себя мы должны провести эти выборы. И если мы определились, что мы будем действовать так, так и так, тактика такая, мы должны ее придерживаться".

Глава государства считает, что если во время парламентской кампании будут критиковать и наносить удары по каким-то людям, то это будут удары с дальним прицелом — по президенту. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента. Я к этому готов. Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", — сказал он.

Лукашенко отметил, что сегодня все вопросы — экономика в регионах, заработная плата в трудовых коллективах, кадры и жизнь людей в целом — легли на плечи местных органов власти. "Надо помочь — говорите", — добавил он.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, принимая верительные грамоты у 12 иностранных послов и нового главы представительства ЕС, Александр Лукашенко заверил их в том, что парламентские выборы в Беларуси пройдут "в строгом соответствии с национальным законодательством и требованиями общепринятых мировых стандартов".

Запад, отметил Лукашенко, всегда упрекал Беларусь в скучных электоральных кампаниях. Однако даже в первые дни сбора подписей "уже очень весело", добавил он. "Убежден, что, какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение наших достижений", — заявил Лукашенко.

Выборы в Палату представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва пройдут 17 ноября этого года. Президентские выборы согласно законодательству должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.