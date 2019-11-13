ЦИК: В первый день досрочного голосования бюллетени получили 4,69% избирателей

Минск, 13 ноября. В первый день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей бюллетени получили 4,69% избирателей, общее число которых составляет 6.886.269 человек, свидетельствуют оперативные данные на сайте Центризбиркома.

Наибольший процент проголосовавших в стартовый день досрочного голосования зафиксирован в Витебской области — 5,52% (всего в списках 855.800 избирателей). В Минске на участки явились 5,14% зарегистрированных избирателей (1.274.779), в Минской области — 4,87% (1.121.462), Гомельской — 4,82% (1.081.696), Могилевской — 4,63% (804.252), Брестской — 3,89% (973.025), Гродненской — 3,68% (755.255).

Для сравнения: на парламентских выборах 2016 года в первый день досрочного голосования явка составила 3,92%, на парламентских выборах 2012-го — 3%.

Досрочное голосование продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. В этот день участки будут работать с 8.00 до 20.00.