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Дата распечатки: 13.11.2019 12:08
 
13.11.2019 11:21 Политика

Посол Есин вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии

Минск, 13 ноября. Посол Руслан Есин вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, церемония состоялась 12 ноября в Веллингтоне.

Есин является послом Беларуси в Японии и Новой Зеландии по совместительству.

В ходе церемонии вручения грамот сторонами "было подчеркнуто наличие значительного потенциала для расширения белорусско-новозеландского сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, международной безопасности, спорта, туризма, научных исследований и высоких технологий".

В рамках визита в Веллингтон Есин провел ряд встреч в Министерстве иностранных дел и торговли Новой Зеландии, с представителями деловых и академических кругов страны, в ходе которых обсуждены различные аспекты и перспективы развития отношений Беларуси и Новой Зеландии.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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