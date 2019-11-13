Посол Есин вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии

Минск, 13 ноября. Посол Руслан Есин вручил верительные грамоты генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, церемония состоялась 12 ноября в Веллингтоне.

Есин является послом Беларуси в Японии и Новой Зеландии по совместительству.

В ходе церемонии вручения грамот сторонами "было подчеркнуто наличие значительного потенциала для расширения белорусско-новозеландского сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, международной безопасности, спорта, туризма, научных исследований и высоких технологий".

В рамках визита в Веллингтон Есин провел ряд встреч в Министерстве иностранных дел и торговли Новой Зеландии, с представителями деловых и академических кругов страны, в ходе которых обсуждены различные аспекты и перспективы развития отношений Беларуси и Новой Зеландии.