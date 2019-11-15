"Право выбора": Досрочное голосование на выборах в Беларуси превратилось в систему фальсификаций

Минск, 15 ноября. Досрочное голосование на выборах в Беларуси, к сожалению, превратилось в систему фальсификаций, констатировал на онлайн-брифинге 15 ноября национальный координатор кампании наблюдения "Право выбора" Александр Силков.

Он напомнил, что представители кампании осуществляют тотальное наблюдение на всех участках девяти округов во всех областных центрах, Минске и Бобруйске (Брестский-Восточный № 3, Витебский-Чкаловский № 18, Гомельский-Центральный № 33, Гродненский-Центральный № 51, Бобруйский-Ленинский № 78, Могилевский-Ленинский № 84, Могилевский-Центральный № 85, в Минске — Пушкинский № 103 и Коласовский № 106).

Присутствие на избирательных участках независимых наблюдателей, по его словам, в определенной степени влияет на снижение количества нарушений во время процедуры голосования. Так, например, в могилевском округе № 84 по итогам трех дней голосования наблюдатели зафиксировали явку 7,8%, комиссии — 10,9%. При этом, по официальным данным, в остальных трех округах Могилева, где не ведется независимое наблюдение, явка составила около 20%, обратил внимание Силков.

На вопрос, возможно ли в таком случае охватить независимым наблюдением всю страну, например, на президентских выборах в 2020 году, национальный координатор кампании ответил: "В Республике Беларусь 5,4 тысячи участков. Если бы у нас было однодневное голосование, мы сумели бы закрыть всю территорию Беларуси". "Но нужно понимать, что сейчас у нас семь дней голосования с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Сколько мы должны привлечь людей, чтобы они могли пронаблюдать все участки?" — задался он вопросом.

Силков подчеркнул, что "Право выбора" не выступает против того, чтобы граждане могли проголосовать заблаговременно, однако предлагает предоставить каждому кандидату в депутаты право иметь своего представителя в участковой комиссии. "Тогда нам не нужно закрывать наблюдением все участки", — констатировал национальный координатор кампании.

За три дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей наблюдатели кампании "Право выбора" зафиксировали 238 нарушений избирательного законодательства, подано 148 жалоб по фактам этих нарушений.

"Если говорить о типах этих нарушений, то продолжает превалировать ненадлежащее обеспечение сохранности урн для досрочного голосования, а также несоответствие количества тех, кто проголосовал, в протоколах комиссий с данными наблюдателей. Также есть факты лишения наблюдателей аккредитации — пять уже ее лишены, факты отказа комиссии в предоставлении наблюдателям информации — таких случаев 16, факты ряда других нарушений", — сказал заместитель председателя Партии БНФ пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич.

Кампания наблюдения "Право выбора" сформирована восемью политическими и общественными структурами: Объединенной гражданской партией, Белорусской социал-демократической партией (Грамада), Белорусской партией "Зеленые", Партией БНФ, оргкомитетами по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Партии свободы и прогресса, движением "За Свободу" и независимым профсоюзом РЭП.

Досрочное голосование стартовало 12 ноября и продлится до 16 ноября. Избирательные участки открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва — 17 ноября. Участки будут работать с 8.00 до 20.00.