На площади Свободы в Минске начинается вторая акция "Встреча свободных людей"

Минск, 16 ноября. Около 50 человек пришли к 18.00 на площадь Свободы в Минске, где начинается вторая акция "Встреча свободных людей".

Встреча объявлена кампанией "Европейская Беларусь". Первая такая акция состоялась накануне в рамках предвыборного агитационного пикета кандидата в депутаты Палаты представителей, сопредседателя движения солидарности "Разам" Елены Толстой, которая выдвигается в парламент от Партии БНФ.

На площадь пришли известные оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский и другие. Сотрудники милиции в штатском попытались не пропустить к собравшимся Николая Статкевича, который нес звукоусиливающую аппаратуру. Вмешательство журналистов и других участников акции позволило Статкевичу пройти на площадь.

Координатор кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель заявил, что цель сегодняшней встречи, как и предыдущей, — "поделиться проблемами и обсудить пути их решения".