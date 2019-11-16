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Дата распечатки: 16.11.2019 18:33
 
16.11.2019 18:11 Политика, Общество

На площади Свободы в Минске начинается вторая акция "Встреча свободных людей"

Минск, 16 ноября. Около 50 человек пришли к 18.00 на площадь Свободы в Минске, где начинается вторая акция "Встреча свободных людей".

Встреча объявлена кампанией "Европейская Беларусь". Первая такая акция состоялась накануне в рамках предвыборного агитационного пикета кандидата в депутаты Палаты представителей, сопредседателя движения солидарности "Разам" Елены Толстой, которая выдвигается в парламент от Партии БНФ.

На площадь пришли известные оппозиционные политики Вячеслав Сивчик, Павел Северинец, Евгений Афнагель, Максим Винярский и другие. Сотрудники милиции в штатском попытались не пропустить к собравшимся Николая Статкевича, который нес звукоусиливающую аппаратуру. Вмешательство журналистов и других участников акции позволило Статкевичу пройти на площадь.

Координатор кампании "Европейская Беларусь" Евгений Афнагель заявил, что цель сегодняшней встречи, как и предыдущей, — "поделиться проблемами и обсудить пути их решения".

Захар Щербаков, БелаПАН.

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