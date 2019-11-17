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Дата распечатки: 17.11.2019 17:17
 
17.11.2019 15:53 Видео, Власть

Лукашенко: На хрена нужен кому такой союз?

Общаясь с журналистами после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 17 ноября в Минске, Александр Лукашенко ответил на вопрос, касающийся интеграции с Россией.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем, с каждым годом будет лучше, — сказал он. — А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз? Я уже говорю по-деревенски, по-крестьянски, по-мужицки".

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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