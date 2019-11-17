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Дата распечатки: 17.11.2019 12:40
 
17.11.2019 11:40 Политика

Лукашенко "озабочен, как будут оценены выборы"

Минск, 17 ноября. "Я озабочен, как будут оценены выборы, переживаю, как воспримут наши выборы", — заявил Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 17 ноября после голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания.

"Но я по этому поводу "париться" не привык, — добавил он. — Мы проводим выборы для себя, по нашим законам. Если обществу не нравится, как это организует президент, в следующем году смогут выбрать нового. Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду". 

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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