18.11.2019 11:00 Видео, Власть
Пресс-конференция Лидии Ермошиной об итогах выборов
18 ноября состоялась пресс-концеренция главы ЦИК Лидии Ермошиной, на которой были подведены итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания.
18 ноября состоялась пресс-концеренция главы ЦИК Лидии Ермошиной, на которой были подведены итоги выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания.
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