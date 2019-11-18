18.11.2019 00:47 Политика, Общество
Ермошина: Действия председателя участковой комиссии в отношении видеооператора БелаПАН были незаконны
Минск, 18 ноября. Действия председателя участковой комиссии, которая потребовала от видеооператора БелаПАН Сергея Сацюка прекратить видеосъемку подсчета голосов с разрешенного ею же места, были незаконными. Таким образом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина прокомментировала по просьбе БелаПАН инцидент, произошедший вечером 17 ноября на избирательном участке № 484 в столичном Дворце молодежи.
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