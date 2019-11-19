Минск, 19 ноября. Открывая 19 ноября Олимпийское собрание Национального Олимпийского комитета (НОК), Александр Лукашенко поручил взять каждого спортсмена-олимпийца на индивидуальный контроль.

"Спорт — одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом".

Лукашенко назвал спорт многогранной сферой деятельности, которая является частью экономики, отражает уровень технологического развития страны. "Кроме того, спорт — это здоровье нации, воспитание у подрастающего поколения ценных личных качеств, эффективная народная дипломатия. Высокие достижения атлетов во многом определяют престиж страны. Вот почему мы уделяем развитию данной сферы такое серьезное внимание", — сказал он.

Глава государства считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах. Учитывая, что до Олимпиады в Токио осталось чуть более полугода, необходимо уделить главное внимание летним олимпийским видам спорта, заявил он.



Лукашенко также отметил, что практически все чемпионаты мира 2019 года завершены, и по их результатам можно делать вполне конкретные выводы. Он напомнил, что в этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей, в том числе две золотые. Большинство — в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья. "Но это только два комплекта медалей на Олимпиаде, — подчеркнул Лукашенко. — А остальные? Без медалей в олимпийских номерах программы вернулись с мировых первенств боксеры, велосипедисты, художественная гимнастика. Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая".

В преддверии летних Олимпийских игр 2020 года Лукашенко поручил взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль. "Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль: медицинский, психологический и так далее", — сказал он.

По словам Лукашенко, ему докладывают, что на данный момент 63 белорусских спортсмена завоевали право выступить на Олимпиаде в Токио, а планируется больше 100. "Но какое количество этих лицензий трансформируется в медальное качество? Соперничество во всех видах колоссальное. И почему с каждой Олимпиадой число наших олимпийских квот падает? В Пекине — 177, в Лондоне — 161, в Рио-де-Жанейро — 123. Такая же нисходящая кривая и у числа завоеванных белорусами медалей", — констатировал глава государства.



Во время собрания Лукашенко наградил спортсменок Екатерину Карстен и Александру Герасименю почетными знаками НОК "За заслуги в развитии олимпийского движения в Республике Беларусь" "за высокие спортивные достижения, а также за большие заслуги в пропаганде идеалов и принципов олимпизма, популяризации спорта и здорового образа жизни"



По сообщению пресс-службы НОК, в ходе Олимпийского собрания состоялись выборы в руководящие органы НОК. Первым вице-президентом комитета избран Виктор Лукашенко, вице-президентом — заместитель председателя Белорусской ассоциации каноэ, олимпийский чемпион Дмитрий Довгаленок. Произошли также изменения в составе членов исполкома НОК. Новыми членами исполкома избраны Татьяна Дроздовская, Александр Петкевич и Артем Цуран.



В Олимпийском собрании помимо главы государства и членов НОК участвуют председатели попечительских советов федераций, союзов, ассоциаций, руководители управлений спорта и туризма облисполкомов и Минского горисполкома, центров олимпийской подготовки.