Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/11/19/ru_1024327_1024327/
Дата распечатки: 19.11.2019 15:00
 
19.11.2019 13:42 Общество

Запущен сайт памяти основателя БелаПАН Алеся Липая

Минск, 19 ноября. 19 ноября запущен сайт памяти основателя информационной компании БелаПАН, поэта Алеся Липая. Адрес сайта: https://naviny.by/ales.

Дата запуска выбрана не случайно. 19 ноября — день рождения БелаПАН. В этом году компании исполнилось 28 лет.

Сайт белорусскоязычный — Алесь Липай говорил, писал стихи по-белорусски и в целом очень много сделал для того, чтобы белорусский язык жил и развивался.

"Хранить память об Алесе Липае — наш, белапановцев, священный долг, — говорит директор компании Дмитрий Новожилов. — Мы — одна семья. Алесь — основатель и бессменный руководитель БелаПАН — был и остается очень близким, родным человеком для каждого из нас. И мы всегда будем хранить память о нем".

Сайт состоит из нескольких разделов: биография Алеся Липая, его журналистские работы, фотографии и видео с его участием. На отдельной странице собрано поэтическое наследие Алеся. В разделе "Память" — информация о том, где он похоронен, соболезнования по поводу его преждевременного ухода. Каждый желающий может почтить память Алеся Липая, оставив запись в этом разделе.

Алесь Липай — основатель и руководитель БелаПАН, старейшего независимого информационного агентства в Беларуси, которое работает с 1991 года. Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Первую книгу поэзии "Пад снегам" издал в 2000 году. В 2007 году вышел сборник поэзии "Рэшта", в 2017-м — "Абдымкі".

Родился в 1966 году в деревне Андросовщина Копыльского района (Минская область). В 1988 году, во время учебы на факультете журналистики БГУ, преследовался за участие в изготовлении самиздатовской стенгазеты "Лірнік". В конце 1980-х годов — участник общества молодых литераторов "Тутэйшыя". В 1988 году стал первым корреспондентом "Радыё Свабода" в Беларуси.

В 1991 году, во время работы в газете "Знамя юности", вел белорусскоязычную страницу "Родны склон". Автор перевода на белорусский язык договора о выводе ядерного оружия из Беларуси. В начале 1990-х годов организовал перевозку в Беларусь более тысячи книг, изданных белорусской диаспорой в Германии, и распространил их по школам и библиотекам. В июне 1996 года во время операции по освобождению детей, взятых в заложники террористом в детском саду в Минске, брал интервью у террориста, отвлекая тем самым его внимание на себя.

Скоропостижно скончался 23 августа 2018 года в одной из столичных клиник.

БелаПАН.

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