В Вильнюсе проходит церемония перезахоронения останков повстанцев 1863—1864 годов

Минск, 22 ноября. Церемония перезахоронения останков участников восстания 1863—1864 годов проходит 22 ноября в Вильнюсе.

Четыре могилы с останками 20 повстанцев были найдены на горе Гедимина в центре Вильнюса осенью 2017 года. Достоверно установлено, что в одной из могил были останки Зыгмунта Сераковского. Косвенно подтверждено также, что найдены и останки руководителя восстания 1863—1864 годов Кастуся Калиновского.



В 9.30 (здесь и далее указано по минскому времени) гробы с останками повстанцев вынесли из внутреннего двора Дворца правителей Великого Княжества Литовского, на Кафедральной площади состоится торжественное построение. Далее останки внесут в кафедральный собор-базилику Святых Станислава и Владислава.



В течение полутора часов, начиная с 10.00, пройдет общественное прощание. В 12.45 в базилику прибудут официальные лица и иностранные делегации. Ожидается приезд президента Литвы Гитанаса Науседы и президента Польши Анджея Дуды. Также прибудет белорусская делегация во главе с вице-премьером Игорем Петришенко.



В 13.00 архиепископ-митрополит Гинтарас Грушас проведет в базилике святую мессу, в которой поучаствуют военные капелланы и епископы Литвы, Польши и Беларуси, в том числе митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич.



После богослужения официальные лица выступят с прощальными речами.



В 14.20 гробы с останками повстанцев вынесут из кафедрального собора-базилики, и траурная процессия выдвинется на старое городское кладбище Расу.



Около 15.00 процессия остановится возле Острой Брамы, где состоятся песнопения на литовском, польском и белорусском языках. Примерно в 15.50 процессия прибудет на кладбище Расу, гробы с останками внесут в специально подготовленную к этому событию часовню, где состоится последнее прощание.



С 17.00 часовня будет открыта для общественного посещения.