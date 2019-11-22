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Дата распечатки: 22.11.2019 20:45
 
22.11.2019 19:14 Общество

Председатель Мингорисполкома Сивак награжден орденом Почета

Минск, 22 ноября. Государственных наград удостоены представители различных сфер деятельности. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

"Ордена, медали и почетные звания присвоены за многолетний плодотворный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительную отвагу и мужество, проявленные при спасении людей во время пожара, значительный личный вклад в обеспечение общественного порядка и предотвращение экономических преступлений, развитие сельского хозяйства и легкой промышленности, заслуги в сфере строительства, образования и культуры", — отмечается в релизе.

В частности, председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак удостоен ордена Почета.

Указом также присвоены почетные звания Республики Беларусь.

Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении благодарности президента.

БелаПАН.

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