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Дата распечатки: 25.11.2019 11:00
 
25.11.2019 10:44 Политика, Экономика

В ходе визита в Вашингтон состоялись встречи замминистра Кравченко с представителями Совета национальной безопасности и торговым представителем США

Минск, 25 ноября. В ходе визита в Вашингтон 21-22 ноября заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко встретился с заместителем старшего директора по европейским делам Совета национальной безопасности США Джоном Эратом и помощником торгового представителя США Дон Шэклфорд, сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

21 ноября Кравченко принял участие в аналитической конференции "Запад и Беларусь: взаимное открытие", организованной в Фонде Карнеги за международный мир при поддержке Джеймстаунского фонда. Главными темами дискуссий стали белорусско-американские и белорусско-европейские отношения, политическая обстановка в Беларуси и регионе.

Как отметила пресс-служба МИД, центральным элементом мероприятия стала панельная дискуссия "Американо-белорусские отношения и сближение позиций", в качестве докладчиков выступили Кравченко, заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент, руководитель программы в Центре по анализу европейской политики, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бенджамин Ходжес. Модератором дискуссии выступил президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард.

В конференции приняли участие представители Госдепартамента и Министерства обороны США, ряда ведущих аналитических центров, СМИ и неправительственных организаций, посольств иностранных государств в Вашингтоне.

22 ноября Краченко принял участие в круглом столе с участием американских деловых кругов, организованном при поддержке Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы.

Марина Носова, БелаПАН.

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