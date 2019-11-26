Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ: Наш отчет о выборах в Беларуси — это непредвзятое и беспристрастное изложение фактов

Минск, 26 ноября. В своем отчете о прошедших в Беларуси парламентских выборах миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ "непредвзято и беспристрастно изложила факты", заявила в интервью БелаПАН глава миссии Кориэн Йонкер.

"Сила методологии БДИПЧ как раз и заключается в том, что оценка основывается не на личных впечатлениях, а на данных, полученных в ходе наблюдения по всей стране, — сказала она. — Мы публично не даем никаких оценок до тех пор, пока не соберем и не проанализируем данные от всех наших наблюдателей, которые работали в стране во время досрочного голосования и в день выборов. Например, я могу находиться на участке, где нет никаких нарушений, а на множестве других участках наши наблюдатели будут фиксировать серьезные нарушения. И если я выскажу свои личные наблюдения, что нарушений не было, то это исказит общую картину. Чтобы избежать этого, наблюдатели БДИПЧ воздерживаются от высказывания своих личных оценок".

По словам главы миссии, во время досрочного голосования и в день выборов в Беларуси работали более 400 наблюдателей ОБСЕ. В ходе досрочного голосования наблюдатели БДИПЧ присутствовали на 1.400 избирательных участках (25% их общего количества по стране), в день голосования — на 1.800 участков (30%).

"Каждый из них во время наблюдения заполняет по пунктам специальную анкету, которая охватывает все важные процедуры проведения выборов, а также оставляет в ней свои замечания, — пояснила Йонкер. — Эти данные пересылаются к нам в штаб, где анализируются в режиме реального времени, и на их основе мы видим общую картину происходящего. На основании этих данных мы можем, например, сказать: "в большинстве случаев" или "в значительном количестве случаев" происходило то и это. Например, наблюдатели не могли полноценно следить за происходящим на участке, не могли посмотреть список избирателей или пломба на ящике для голосования не была надежной".

Все выводы миссии, которые были оглашены на пресс-конференции 18 ноября, могут быть подтверждены "теми данными, которые получили от наших наблюдателей", подчеркнула Йонкер.

На вопрос, почему отчеты миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ по оценке выборов кардинально отличаются, Йонкер ответила: "Мы написали и заявили — это то, что мы непосредственно наблюдали. Это непредвзятое и беспристрастное изложение фактов. И, основываясь на том количестве участков, где работали наши наблюдатели, я могу сказать, что мы смогли получить общую картину того, что происходило в стране".

За работу других миссий БДИПЧ ответственности не несет, добавила она. "Мы отвечаем только за то, как работали наши наблюдатели, — сказала она. — Кроме того, я хочу напомнить, что Беларусь является членом ОБСЕ. Это означает, что страна добровольно взяла на себя обязательства поддерживать, поощрять и защищать демократическое управление и, следовательно, проводить демократические выборы. Оценка соблюдения этих демократических принципов и есть краеугольный камень в нашей работе".

На просьбу прокомментировать традицию организации торговли на избирательных участках Йонкер отметила, что "это, безусловно, завлекает людей прийти на участки". "Но это не должно быть средством какого-то давления на избирателя, заставляющим его голосовать, если он не хочет. Это личное решение — идти или не идти голосовать. Именно это важно для БДИПЧ, а не то, что на участках создается праздничная атмосфера", — заявила глава миссии.