Глава миссии БДИПЧ: Первоочередной рекомендацией БДИПЧ ОБСЕ по итогам парламентских выборов станет общий пересмотр правовой базы

Минск, 26 ноября. Первоочередной рекомендацией Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для властей Беларуси по итогам наблюдения за последними парламентскими выборами станет "общий пересмотр правовой базы", сообщила в интервью БелаПАН глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Кориэн Йонкер.



"Например, Конституцией основные свободы — свобода ассоциаций, свобода собраний, свобода выражения мнений — фактически гарантированы. Но есть и другие законодательные акты, которые эти права ограничивают, — сказала она. — Необходимо привести их в соответствие с Конституцией, потому что основные свободы могут быть ограничены только в исключительных случаях. И это ограничение должно быть пропорционально той цели, ради которой вводится, а не так, как ограничения использовались во время этой кампании".

Йонкер привела несколько примеров таких ограничений. В частности, отметила она, кандидаты в депутаты при печати своих агитационных материалов "были ограничены решениями избирательных комиссий, по мнению которых используемый слоган или какая-то фраза являлись диффамацией". "Но избирательная комиссия не должна принимать такие решения, это прерогатива суда, — подчеркнула глава миссии БДИПЧ. — Или, например, в эфир не выпускали предвыборные выступления кандидатов, потому что уже журналисты выступали в роли цензоров. А решения о запрете — на основании того, что выступления или программа содержат клевету или что-то еще — все же должен принимать только суд".

Она также отметила, что в законодательстве необходимо четко прописать нормы о составах избиркомов. "Я уже говорила ранее о непропорциональном представительстве в составе избирательных комиссий. В них должны быть включены представители различных партий, и это должно быть отражено в законе", — сказала глава миссии.

Еще один важный момент — права кандидатов. "Если отказывают в регистрации или зарегистрировали, а потом лишают регистрации, то для этого должна быть серьезная причина, — подчеркнула Йонкер. — Незначительные технические ошибки не могут быть причиной для отказа в регистрации или лишения регистрации. В законе четко должны быть прописаны основания для этого".

По словам Йонкер, законодательство должно обеспечить права наблюдателей для того, чтобы они могли "нормально следить за процессом, а не стоять не менее чем в четырех метрах от ящика для голосования".

"Все наши рекомендации будут отражены в итоговом отчете. Прискорбно, что многие из них уже делались в 2016 году, но так и не были выполнены", — добавила глава миссии.