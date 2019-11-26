Глава миссии БДИПЧ: Около 75% новостного эфира госСМИ в предвыборный период было посвящено деятельности президента, а не парламентской кампании

Минск, 26 ноября. Около 75% новостного эфира государственных СМИ в предвыборный период было посвящено деятельности президента, а не парламентской избирательной кампании. Таковы данные мониторинга, который провела наблюдательная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщила в интервью БелаПАН глава миссии Кориэн Йонкер.

По ее словам, наблюдатели ежедневно отслеживали программы шести телеканалов с 18.00 до 00.00 и двух радиостанций с 18.00 до 20.00, а также новостные выпуски пяти региональных каналов. Помимо этого, систематически проводился мониторинг шести газет и качественный анализ четырех онлайн-изданий.

"Этот мониторинг является стандартной практикой для каждой наблюдательной миссии БДИПЧ, — сказала Йонкер. — В государственных СМИ кандидаты не были представлены индивидуально. Когда о них заходила речь, их всегда представляли коллективно, не было конкретных отсылок к событиям избирательной кампании. Мы также увидели, что около 75% новостного эфира национальных вещателей были посвящены деятельности президента. В региональных СМИ эта цифра чуть-чуть поменьше, но тоже достаточно высока".

В результате такого подхода "СМИ не предоставили избирателям возможности узнать должным образом о кампании и о том, какой кандидат с какими идеями выступает", отметила глава миссии БДИПЧ.

"Негосударственные СМИ, наоборот, в большей степени ориентировались на кандидатов и их агитационные мероприятия, писали и о пикетах. Даже протесты были отражены в этих СМИ. Они также организовали дополнительные дебаты между проправительственными и оппозиционными кандидатами", — добавила Йонкер.