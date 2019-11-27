Минфин не ожидает сближения позиций с МВФ в 2020 году

Минск, 27 ноября. Беларусь и МВФ расходятся по вопросу скорости реформ, и в 2020 году стороны по этой теме вряд ли договорятся. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович, отвечая 27 ноября на вопросы журналистов в Палате представителей.

"МВФ хотел бы видеть более быстрые реформы в госсекторе, более активное повышение тарифов на услуги ЖКХ для компенсации затрат на эти услуги. Здесь мы пока расходимся по скорости этих действий, и перспектив того, что придем к согласию по этим двух позициям в 2020 году, я не вижу", — подчеркнул Ермолович.

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