По данным правозащитников, на начало декабря назначено более 20 судов над участниками акций и митингов, прошедших во время избирательной кампании

Минск, 1 декабря. По данным правозащитников, на начало декабря назначено более 20 судов над участниками акций и митингов, прошедших во ходе парламентской кампании, сообщает spring96.org. Еще против нескольких человек составлены протоколы об административных правонарушениях.

Так, 2 декабря перед судом Первомайского района Минска предстанет Денис Красочко за участие в предвыборном пикете 8 ноября на площади Свободы, который посчитали несанкционированным массовым мероприятием (ст. 23.34 КоАП). В этом же суде 2 декабря состоится рассмотрение административного дела Леонида Кулакова за участие во "Встрече свободных людей", прошедшей на площади Свободы 16 ноября.

4 декабря в суд Октябрьского района Минска вызвана Оксана Юшкевич, в отношении которой также составлен протокол по статье 23.34 КоАП.

5 декабря в суде Центрального района Минска состоится рассмотрение административных дел Анастасии Гусевой, Павла Северинца, Андрея Кудика, Артема Черняка, Максима Винярского, Евгения Афнагеля, Ольги Николайчик, Андрея Шарендо за участие во "Встречи свободных людей" на площади Свободы 16 ноября. В их отношении составлены административные протоколы по статье 23.34 КоАП. В этот же день суд Ленинского района Бреста рассмотрит административное дело местного активиста Андрея Шарендо за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

6 декабря в суде Московского района Минска пройдут процессы над активистами Анастасией Гусевой, Андреем Войничем, Артемом Черняком, Евгением Афнагелем, Ольгой Николайчик, Дмитрием Козловым. При этом последний, известный как блогер Серый Кот, был вызван повесткой к старшему участковому Оршанского РОВД Лилии Трушко 30 ноября на 9 часов в качестве "участника административного процесса" и пропал. Позже стало известно, что из отделения милиции его отвезли в изолятор временного содержания, где он сейчас находится.

9 декабря Петр Маркелов, доверенное лицо кандидата в депутаты Станислава Шашка, который баллотировался в Палату представителей по столичному Юго-Западному избирательному округу № 99, вызван в суд Московского района Минска. В его отношении составлены два протокола: по статьям 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП.

10 и 12 декабря в суд Ленинского района Бреста вызваны Андрей Слиж и Александр Морачевский за участие в несанкционированном пикете кандидата в депутаты Полины Шaрендо-Панасюк во время парламентской кампании. В их отношении составлены протоколы по части 3 статьи 23.34 КоАП.

12 декабря в суд Витебского района вызваны Елена Шабуня и Дмитрий Лупач за сюжеты на тему выборов для телеканала "Белсат". В их отношении составлены протоколы по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о средствах массовой информации).

Как отмечают правозащитники, повестки для составления протоколов или протоколы об административных правонарушениях по статье 23.34 КоАП за участие в предвыборных митингах и других массовых мероприятиях, в том числе за акцию на площади Свободы 8 ноября, по состоянию на 30 ноября получили: Ирина Халип (вызывают 2 декабря в Центральное РУВД Минска для составления протокола); Наталья Самотыя (получила протокол по почте); Нина Богинская (вызывают в суд Первомайского района Минска); бывший кандидат в депутаты из Дубровно Михаил Чемурако (составлен протокол по ст. 23.4 КоАП за неповиновение требованиям сотрудников милиции).

Как сообщалось, 29 ноября решением суда Полоцка и Полоцкого района активист Алесь Круткин был арестован на 15 суток. Он признан виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 23.34 КоАП (повторное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Круткина обвинили в том, что 12 ноября он опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" сообщение с призывом к участию в несанкционированной акции. Блогер сделал перепост из группы "Европейская Беларусь", содержащий информацию о проведении предвыборного митинга на Октябрьской площади в Минске 15 ноября.