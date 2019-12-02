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Дата распечатки: 02.12.2019 19:09
 
02.12.2019 18:03 Политика, Общество

Лукашенко прибыл в Сербию

Минск, 2 декабря. Александр Лукашенко вечером 2 декабря прибыл с официальным визитом в Сербию. В аэропорту Белграда его встречал президент страны Александр Вучич, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"На встрече в узком и расширенном составах главы государств обсудят развитие политического диалога и экономического взаимодействия между странами, — отмечается в релизе. — Особое внимание президенты уделят перспективам увеличения товарооборота, инициативам по созданию совместных производств и запуску взаимных инвестиционных проектов. Главы государств также обсудят региональную и мировую повестку, сотрудничество на международных площадках. По итогам переговоров будет подписан пакет двусторонних документов".

Программой визита предусмотрена встреча Лукашенко с председателем Народной скупщины Сербии Майей Гойкович и депутатами высшего законодательного и конституционного органа страны.

Кроме того, в Белграде пройдет белорусско-сербский бизнес-форум, на котором ожидается подписание ряда коммерческих контрактов и соглашений.

Согласно программе визита, опубликованной пресс-службой Вучича, основные мероприятия запланированы 3 декабря. Накануне лидеры двух стран возложат венки на кладбище освободителей Белграда.

БелаПАН.

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