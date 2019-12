Около полутысячи человек участвуют в митинге против интеграции с Россией

Минск, 7 декабря. Оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия", призвал собравшихся на Октябрьской площади Минска людей стоять до вечера, пока не закончатся переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина, и продолжить протесты завтра.

"Тысячу лет полочане, литвины, белорусы боролись за право жить свободно на своей земле. Десятки и сотни гибли за независимость. Сегодня обязанность нашего поколения — защитить эту независимость", — заявил Северинец.

"Независимость — это когда наших парней не отправляют в Сирию, на Донбасс. Независимость — это когда нам не говорят, как жить. Сегодня шулеры собрались, сели, разложили дорожные карты, а на кону — Беларусь. Хотите, чтобы Беларусь проиграли в карты? — обратился Северинец к участникам акции. "Нет!" — проскандировали в ответ собравшиеся.



После Северинца начали выступать другие участники несанкционированного митинга.



Перед митингом на ступеньках Дворца Независимости произошла потасовка между участниками акции и силовиками в штатском, которые пытались не пропустить людей к зданию. Слышно было, как по рации им отдавали приказы: "Аккуратно, не демонстративно, без рук". Демонстранты кричали: "Ганьба!"



Сейчас на Октябрьской площади — примерно полтысячи человек. Некоторые держат плакаты и транспаранты с надписями: "Нет русскому фашизму и бандитизму", This is not integration — this is occupation, "Ніякай інтэграцыі!"



Собравшиеся периодически скандируют: "Жыве Беларусь!" и "Незалежнасць!"



Перед началом митинга, с 11.30 до 11.45, вдоль проспекта Независимости, на участке от здания цирка до Главпочтамта, сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки. Акция была организована гражданской кампанией "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси. "Акция имела исключительно символический характер, — сказал в комментарии БелаПАН участник кампании "Свежий ветер" политолог Андрей Егоров. — Мы хотели продемонстрировать гражданскую позицию относительно углубленной интеграции — того, что мнение граждан никак не учитывается в этом процессе. От нас прячут официальную часть, мы не знаем, что будет подписано и будет ли подписано вообще. Это беспокоит людей, потому надо было высказать это публично".



Собраться в полдень на Октябрьской площади людей призвал Павел Северинец.



Переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным запланированы сегодня во второй половине дня в Сочи. На 8 декабря запланировано подписание интеграционных документов, о содержании которых общественности неизвестно. Подписание приурочено к 20-летию договора о создании Союзного государства Беларуси и России.