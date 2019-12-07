В Минске прошли акции против интеграции с Россией

Минск, 7 декабря. Около тысячи человек приняли 7 декабря в Минске участие в акциях против интеграции Беларуси с Россией. Протест был приурочен к планируемому подписанию между двумя государствами документов по так называемой "углубленной интеграции" в Союзном государстве.

Так, с 11.30 до 11.45 вдоль проспекта Независимости, на участке от здания цирка до Главпочтамта, сотни людей выстроились в живую цепь, держась за руки. Акция была организована гражданской кампанией "Свежий ветер", созданной несколько месяцев назад для защиты государственного суверенитета Беларуси.

"Акция имела исключительно символический характер, — сказал в комментарии БелаПАН участник кампании "Свежий ветер" политолог Андрей Егоров. — Мы хотели продемонстрировать гражданскую позицию относительно углубленной интеграции — того, что мнение граждан никак не учитывается в этом процессе. От нас прячут официальную часть, мы не знаем, что будет подписано и будет ли подписано вообще. Это беспокоит людей, потому надо было высказать это публично".

После полудня на Октябрьской площади начался несанкционированный митинг против интеграции с РФ, который инициировал оппозиционный политик Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия". Милиция предупреждала участников в мегафоны о незаконности акции.

Перед митингом на ступеньках Дворца Республики произошла потасовка между участниками акции и силовиками в штатском, которые пытались не пропустить людей к зданию. В этой акции сперва участвовало до полутысячи человек, однако их количество постепенно возросло. Во время митинга его участники порвали несколько портретов президента России Владимира Путина.

В числе прочих на митинге выступили писатель Владимир Орлов, экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный, поэт Владимир Некляев, художник Алесь Марочкин, сопредседатель оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова. Выступавшие на Октябрьской площади высказывались категорически против интеграции с Россией, напоминая о многовековой борьбе белорусов за независимость, а также имперских намерениях Российской Федерации.

После того как желающие выступили, Павел Северинец призвал всех двинуться на площадь Независимости. В шествии, которое прошло без препятствий со стороны правоохранителей, принимало участие порядка 800 человек. После непродолжительного митинга на площади Независимости и чтения молитв у Красного костела демонстранты отправились по улицам Володарского и Интернацинальной на площадь Свободы. Милиция шествию также не препятствовала.

Выступая на стихийном митинге на площади Свободы, Северинец призвал освободить политических заключенных, в том числе Юркойтя, Жемчужного, Круткина, Воловика, Аваторова. Перед собравшимися также выступил лидер незарегистрированной Белорусской партии свободы Сергей Высоцкий. Выступающие призвали вернуть власть народу, высказались против интеграции с Россией, которая, по их мнению, лишит страну территориальной, экономической и внешнеполитической независимости.

После митинга на площади Свободы количество участников акции уменьшилось примерно до 400 человек и люди направились на Октябрьскую площадь. Там прошел еще один стихийный митинг против интеграции с Россией.

Сопредседатель движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик поблагодарил всех, кто вышел сегодня на акцию за независимость Беларуси. По его словам, в настоящее время независимость страны поддерживают 95% граждан, "но они не верят, что угроза серьезная, что даже такой человек, как Лукашенко, может продать независимость Беларуси".

"Сегодня в Сочи два страшных и уже старых человека решают судьбу нашей страны, не имея на то права, — сказал Сивчик. — В 1996 году Лукашенко совершил переворот, после которого у нас до сих пор нет выборов. Второй (Путин. — БелаПАН.) еще страшнее: в 2008 году из-за него случилась война в Грузии, в 2014-м — в Украине. Ненависть к этой империи оттуда уже никогда не уйдет. Сейчас Путин, видимо, хочет, чтобы и в Беларуси прониклись этим чувством".

С Октябрьской площади участники акции — около 400 человек — отправились в сквер Янки Купалы, где в течение четверти часа читали его стихи. Затем демонстранты пошли на площадь Якуба Коласа, где спели "Мы выйдзем шчыльнымі радамі" и "Магутны Божа".

Около 16.30 Северинец объявил об окончании акции и призвал демонстрантов продолжить протест против интеграции с Россией в воскресенье, 8 декабря. В этот день, как предполагается, Владимир Путин и Александр Лукашенко могут подписать в Сочи пакет документов об углублении интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России.