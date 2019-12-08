После митинга на Октябрьской площади противники интеграции с Россией отправились шествием по городу

Минск, 8 декабря. На ступеньках Двора Республики прошел несанкционированный митинг противников интеграции с Россией.

Его открыл инициатор акции Павел Северинец. "Сегодня, 8 декабря, исполняется 28 лет с тех пор, как на этой земле, в Беловежской пуще, был развален Советский Союз. Безбожная красная империя, которая убила десятки миллионов своих граждан, рухнула в Беларуси. И мы верим в то, что новый союз, который пытаются слепить те же самые безбожные и лживые вожди, рухнет в нашей стране", — заявил Северинец.

Затем слово взял писатель Владимир Орлов. "Мне в своей жизни довелось повстречаться с каталонцами, басками, курдами. Все они говорили, что у нас в стране не все в порядке, но они завидуют нам, потому что у нас есть независимая страна, а им надо за нее бороться", — заявил Орлов. Он прочитал свое известное эссе "Незалежнасць".

Выступление Орлова дважды прерывал пробирающийся среди демонстрантов майор с мегафоном, который объявлял, что акция не санкционирована, и призывал разойтись. Участники акции выпроводили его из толпы.

Перед собравшимися также выступил оппозиционный политик Вячеслав Сивчик. "Россия пыталась навязать нам нелегитимное союзное государство, но всему есть конец. То, что 8 декабря Лукашенко и Путин еще даже не договорились (по интеграции), это показатель того, что у Беларуси все будет хорошо, если у белорусов хватит воли защитить свою страну", — заявил он.



По словам Сивчика, если на эту площадь выйдут 200—300 тысяч человек, в стране начнется забастовка, "режим Лукашенко закончится". "Опасность оккупации сохраняется. Любые соглашения с Москвой будут стоить нам дорого. 20 декабря в Санкт-Петербурге Путин и Лукашенко снова будут торговаться, поэтому мы снова должны будем выйти на площадь", — сказал Сивчик.

Оппозиционный политики Алена Толстая зачитала текст резолюции митинга. "Мы, граждане Республики Беларусь, высказываем категорический протест против так называемой глубокой интеграции с Российской Федерацией, подписания "дорожных карт", и заявляем о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут представители правящих режимов Беларуси и России, — заявила она. — Все договоры, секретные протоколы, под прикрытием Союзного государства подписанные диктаторами Лукашенко и Путиным и их доверенными лицами, не будут признаваться нами, гражданами Республики Беларусь, и мы не будем им подчиняться".

Резолюция призывает международное сообщество проявить солидарность с белорусским народом, "признать нелегитимными любые соглашения между диктаторскими режимами Лукашенко и Путина в рамках так называемого Союзного государства и ввести дополнительные санкции в случае подписания этих соглашений".

"Белорусскому народу нужны не какие-то союзы со страной-агрессором, а возвращение прав и свобод, гарантированных нашей Конституцией, в том числе — право выбирать власть. У белорусского народа хватит сил защитить независимость и добиться возвращения своих прав и свобод", — говорится в резолюции.

На ступенях Дворца Республики также выступили Максим Винярский, Петр Садовский и другие участники акции.

Через час после начала митинга Северинец призвал людей идти "гулять по Минску". Около 600 демонстрантов идут в сторону площади Победы. Как сообщил БелаПАН Северинец, первый пункт, который планируют посетить демонстранты, — бывший офис управы Партии БНФ на проспекте Машерова.