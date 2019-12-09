Из-за взрыва газовоздушной смеси в Дрогичине повреждено шесть квартир, четыре человека госпитализированы

Минск, 9 декабря. Шесть квартир повреждено в результате взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном доме на улице К.Маркса в Дрогичине (Брестская область), сообщила пресс-служба МЧС. ЧП произошло во второй половине дня 9 декабря.

Смесь взорвалась на втором этаже. По предварительной информации, это случилось при монтаже натяжного потолка, который проводили работники частного предприятия.

В квартирах повреждены входные и межкомнатные двери, лоджии, оконные блоки, на первом этаже — дверь тамбура. В больницу после происшествия были доставлены двое рабочих и хозяйка одной из квартир. Госпитализированы все трое. Кроме того, госпитализирован ребенок, родные которого обратились в больницу самостоятельно.

Причина ЧП устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации газобаллонного оборудования при установке подвесных потолков.