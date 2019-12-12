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Дата распечатки: 12.12.2019 16:58
 
12.12.2019 15:41 Политика, Беларусь — Евросоюз

Евродепутат предлагает ЕС организовать трехсторонние консультации по вопросу интеграции Беларуси и России

Минск, 12 декабря. Литовский евродепутат, постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Петрас Ауштрявичюс предлагает организовать трехсторонние консультации по вопросу углубления интеграции Беларуси и России.

Об этом говорится в его письме на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Копию письма Ауштрявичюс опубликовал на своем сайте.

Он подчеркивает, что Беларусь, которая является одной из стран Восточного партнерства, ведет переговоры с Россией об углубленной интеграции, а у ЕС нет никакой информации об этих переговорах.

"Как глобальный игрок, стремящийся к стабильному, безопасному и процветающему соседству с преобладающими принципами суверенитета, уважения прав человека и полного соблюдения верховенства закона, ЕС должен выразить свою обеспокоенность и обратиться к правительствам Беларуси и России с просьбой о трехсторонних консультациях, — отметил Ауштрявичюс. — Такой формат ранее применялся при обсуждении соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Повторное применение формата позволит ЕС быть полностью информированным и гарантирует, что продвинутая интеграция между Беларусью и Россией не противоречит целям сотрудничества, установленным между ЕС и Беларусью".

Ауштрявичюс напомнил, что следующая встреча, на которой главы Беларуси и России будут обсуждать вопросы интеграции, состоится 20 декабря.

"Я призываю вас рассмотреть предложенную инициативу и незамедлительно предпринять активные меры, поскольку это имеет решающее значение для защиты интересов Евросоюза, суверенитета соседней Беларуси и поддержания участия ЕС в процессах, происходящих у наших ближайших соседей", — говорится в письме.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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