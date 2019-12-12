Министр внутренних дел Украины сообщил о задержании подозреваемых по делу Шеремета (дополнено)

Минск, 12 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ (Генеральная прокуратура Украины. — БелаПАН.) объявляет обоснованное подозрение фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и настойчивой работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела! Благодарю за службу!" — сообщил Аваков на своей странице в "Фейсбуке".

По словам министра, в деле об убийстве Шеремета продолжаются активные следственные действия, вскоре суд изберет подозреваемым меру пресечения. Сегодня в 17.00 по киевскому времени (в 18.00 по минскому), "учитывая общественное значение этого дела", руководство МВД проведет экстренный брифинг. Перед журналистами выступят Аваков и заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что взрывчатку под автомобиль журналиста закладывали два человека — мужчина и женщина. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

23 июля нынешнего года президент страны Владимир Зеленский, ознакомившись с материалами расследования убийства Шеремета, заявил: "Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел".

10 октября во время 14-часового общения со СМИ в Киеве Зеленский, отвечая на вопрос о причинах произошедшего два года назад перевода в разряд секретных дела убитого журналиста, заявил: "Если я вам скажу, в чем секретность этого дела, то я прямо сейчас сорву операцию. Ну просто возьму и сорву". "Я хочу, чтобы мы завершили это дело. Я воспринимаю ваш вопрос, но я не занимался этим вопросом два года. То есть я не воспринимаю эти сроки на свой счет. Мне нужен результат в этом деле. Я хочу так же, как вы, этот результат. Мы хотим знать с вами детали этого дела, а самое главное, мы хотим знать убийцу. Правильно? Давайте подождем, когда все это закончится", — призвал Зеленский.

"Если до того срока, до которого мы говорили, не будет результата, то будем менять руководство [МВД]", — заявил президент.

17 октября начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в интервью сайту censor.net.ua заявил, что "результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета будет однозначно". "По крайней мере мы делаем для этого все возможное", — сказал он.

14 ноября генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью телеканалу "Настоящее время" высказал мнение, что дело Шеремета будет раскрыто.

По его словам, недавно задержанные "по другому делу" два бывших добровольца, супруги Владислав и Ирина Грищенко, "могут быть, а могут и не быть" причастны к физическому устранению журналиста. "Мы же не можем сказать, что сейчас происходит в этом уголовном производстве", — сказал Рябошапка, отметив, что муж и жена Грищенко проверяются на причастность к убийству Шеремета "так же, как и другой круг лиц".

Ранее "Украинская правда", где работал Шеремет, сообщила, что Владислава Грищенко с позывным "Буча" задержали 24 сентября, его жену "Пуму" — 5 ноября. Обоих суд взял под стражу на время расследования.

Обновление в 17.45. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил в "Фейсбуке", что в брифинге примут участие президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Военнослужащий сил специальных операций, вокалист группы Riffmaster Андрей Антоненко написал в "ФБ", что именно ему "предъявляют убийство Шеремета". Украинские СМИ сообщают о задержании военного медика Юлии Кузьменко.