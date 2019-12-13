Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/13/ru_1026987/
Дата распечатки: 13.12.2019 18:46
 
13.12.2019 17:40 Экономика, Финансы

Белорусские банки и ЕРИП не будут обслуживать юридических лиц 3 января

Минск, 13 декабря. Белорусские банки и ЕРИП не будут обслуживать юридических лиц 3 января 2020 года. Такое решение приняло правление Национального банка.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это обусловлено тем, что в указанный день банки, небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство" и Банк развития будут проводить мероприятия по доработке своих автоматизированных систем.

"Приостановление обслуживания субъектов хозяйствования позволит банкам осуществить корректный запуск автоматизированных систем, доработанных с целью совершенствования их взаимодействия с системами Национального банка (системой мгновенных платежей, автоматизированной информационной системой передачи банковской информации, автоматизированной информационной системой исполнения денежных обязательств и др.)", — пояснили в Нацбанке.

Регулятор подчеркивает, что ограничение в оказании банками услуг клиентам 3 января "не окажет влияния на обслуживание ими физических лиц".

Алексей Орешко, БелаПАН.

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