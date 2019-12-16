16.12.2019 10:29 Фото
В Гродно прошла акция против интеграции с Россией
Акция за независимость Беларуси и против ее интеграции с Россией прошла в Гродно 15 декабря с участием около ста человек.
Акция за независимость Беларуси и против ее интеграции с Россией прошла в Гродно 15 декабря с участием около ста человек.
© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск