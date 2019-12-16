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Дата распечатки: 16.12.2019 10:47
 
16.12.2019 10:29 Фото

В Гродно прошла акция против интеграции с Россией

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Акция за независимость Беларуси и против ее интеграции с Россией прошла в Гродно 15 декабря с участием около ста человек.

Фото Марины Харевич, БелаПАН.

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