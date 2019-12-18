Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/18/ru_1027351/
Дата распечатки: 18.12.2019 15:38
 
18.12.2019 11:58 Общество, Экономика

Лукашенко подписал указ, призванный уменьшить очередь многодетных семей на строительство жилья

Минск, 18 декабря. Указ № 465 о мерах по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей в Минске подписал 18 декабря Александр Лукашенко.

"Документ направлен на сокращение в течение двух лет очереди многодетных семей в Минске и выполнение требования главы государства о направлении с 2021 года таких семей на строительство жилья в течение одного года с даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий", — сообщила пресс-служба президента.

В соответствии с указом в 2020—2021 годах для многодетных семей, состоящих на таком учете, предусматривается строительство одноквартирных, блокированных жилых домов на перспективных площадках в микрорайонах Сокол, Чижовка, в жилом районе вблизи деревни Зацень. "Документом также предусмотрена продажа жилых помещений во введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домах ГПО "Минскстрой", продажа 300 квартир из числа переданных застройщиками в коммунальную собственность Минска в счет усредненного показателя сноса, а также построенных Минским горисполкомом для отселения граждан из ветхих и аварийных домов", — отмечается в релизе.

В соответствии с указом возможно также оказание государственной поддержки при строительстве жилых помещений в многоквартирных жилых домах, возводимых по индивидуальным проектам (улучшенных потребительских качеств). Предоставляться она будет "только на строительство жилья, возводимого с применением проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств".

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в столице состоят 5.847 многодетных семей, в том числе 1.811 семей — более трех лет.

С 2022 года направление многодетных семей в Минске на строительство жилых помещений в течение одного года будет осуществляться "в рамках действующего законодательства, предусматривающего единый порядок для всех регионов страны".

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 18 Декабрь 2019, 15:38
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск