Медведев и Румас согласовали результаты переговоров руководителей рабочей группы по развитию интеграции

Минск, 18 декабря. 18 декабря состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, в ходе которого они обсудили интеграционное взаимодействие и сотрудничество в энергетике.

Разговор состоялся по инициативе белорусской стороны, сообщает пресс-служба правительства Беларуси. "В ходе разговора стороны обсудили и согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции", — говорится в сообщении.

Также Румас и Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров первого вице-премьера правительства Беларуси Дмитрия Крутого и министра экономического развития России Максима Орешкина. Они являются руководителями рабочей группы по выработке предложений о развитии белорусско-российской интеграции.

В свою очередь пресс-служба правительства России отмечает, что Медведев и Румас "в ходе телефонного разговора рассмотрели тематику российско-белорусского интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также некоторые вопросы сотрудничества в энергетической сфере". Главы правительств условились о продолжении контактов.

14 декабря состоялся аналогичный телефонный разговор Румаса и Медведева. Тогда также обсуждались вопросы интеграции, а также поставки нефти и газа на 2020 год. 10 декабря Медведев поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Обсуждались итоги встречи глав двух государств в Сочи.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи 7 декабря, где рассмотрели дорожные карты "углубленной интеграции" двух стран, а также вопросы поставок газа. После многочасовых переговоров стороны договорились встретиться еще раз 20 декабря.

Как заявил позднее в Минске белорусский руководитель, он не исключает, что запланированные в Санкт-Петербурге переговоры с Путиным об интеграции не будут последними. Лукашенко также отмечал, что планирует встретиться до конца года не только с президентом России, но и с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.