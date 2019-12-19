Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/19/eu_1027590/
Дата распечатки: 19.12.2019 20:35
 
19.12.2019 20:17 Политика, Беларусь — Евросоюз, Общество

ЕС предложил Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмисии в январе 2020 года (дополнено)

Минск, 19 декабря. Евросоюз предложил Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмисии в январе 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по итогам заседания Координационной группы Беларусь-ЕС, которое прошло 17-18 декабря в Брюсселе.

Европейский союз предлагает провести церемонию подписания в Брюсселе.

Участники встречи обсудили "детали заключительных процедурных шагов, необходимых для заключения и вступления в силу соглашений". После подписания оба соглашения должны будут пройти процедуру ратификации в Европарламенте и Национальном собрании Беларуси, уточняется в сообщении.

На встрече делегация ЕС напомнила, что 2 февраля 2020 года вступит в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает в том числе повышение визового сбора за шенгенскую визу с нынешних 60 до 80 евро. "Тем не менее ЕС отметил, что такое увеличение стоимости будет временным до момента вступления в силу соглашения об упрощении визового режима. После этого визовый сбор для всех граждан Беларуси автоматически снизится с 80 до 35 евро", — сообщает пресс-служба ЕСВД. 

Обновленный Визовый кодекс также предусматривает увеличение числа категорий граждан, которые смогут получить шенгенскую визу бесплатно, а также возможность для получения многократных шенгенских виз с более продолжительным сроком действия (до пяти лет) для законопослушных путешественников.

Переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 19 Декабрь 2019, 20:35
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск