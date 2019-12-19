ЕС предложил Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмисии в январе 2020 года (дополнено)

Минск, 19 декабря. Евросоюз предложил Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и реадмисии в январе 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейской службы внешних действий (ЕСВД) по итогам заседания Координационной группы Беларусь-ЕС, которое прошло 17-18 декабря в Брюсселе.

Европейский союз предлагает провести церемонию подписания в Брюсселе.

Участники встречи обсудили "детали заключительных процедурных шагов, необходимых для заключения и вступления в силу соглашений". После подписания оба соглашения должны будут пройти процедуру ратификации в Европарламенте и Национальном собрании Беларуси, уточняется в сообщении.

На встрече делегация ЕС напомнила, что 2 февраля 2020 года вступит в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, который предусматривает в том числе повышение визового сбора за шенгенскую визу с нынешних 60 до 80 евро. "Тем не менее ЕС отметил, что такое увеличение стоимости будет временным до момента вступления в силу соглашения об упрощении визового режима. После этого визовый сбор для всех граждан Беларуси автоматически снизится с 80 до 35 евро", — сообщает пресс-служба ЕСВД.

Обновленный Визовый кодекс также предусматривает увеличение числа категорий граждан, которые смогут получить шенгенскую визу бесплатно, а также возможность для получения многократных шенгенских виз с более продолжительным сроком действия (до пяти лет) для законопослушных путешественников.

Переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии ЕС и Беларусь ведут с 2014 года.