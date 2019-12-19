Лукашенко: Стремление представить Россию как основную угрозу Западу стало доминантной политикой НАТО

Минск, 19 декабря. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса, заявил Александр Лукашенко 19 декабря на заседании Совета безопасности в Минске.

Касаясь военно-политической обстановки в мире, он отметил, что главной тенденцией текущего момента стало накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. "Не ослабевает противостояние между крупными мировыми центрами силы: Соединенными Штатами Америки, Европейским союзом, Китаем, Россией. Как следствие размывания архитектуры международной безопасности усилилась гонка вооружений. Обострилось информационное противодействие. По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь", — цитирует главу государства его пресс-служба.



По словам Лукашенко, под предлогом защиты от России в соседних европейских странах расширяется присутствие войск НАТО, растет военная активность. Российская Федерация также активно развивает средства вооружения, демонстрируя возросшие боевые возможности. "Все это вы можете наблюдать в средствах массовой информации. Никто этого уже не скрывает", — констатировал белорусский руководитель.

Он считает, что происходящие сегодня изменения в глобальной и региональной безопасности на многие годы определят не только отношения между странами, но и направления дальнейшего развития вооруженных сил. "И не только наших. То, чем мы будем заниматься сегодня, занимались до сих пор и впредь будем заниматься, характерно для всех наших соседей, всех стран мира", — отметил Лукашенко.

По его словам, Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. При этом несомненными приоритетами Лукашенко назвал развитие собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.

"Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается, — заявил Лукашенко. — Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику. Основное предназначение Вооруженных сил заключается в защите суверенитета, независимости и территориальной целостности страны".

Лукашенко отметил, что все решения государства в военной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей. "Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарентны, — сказал он. — Мы должны не пугать наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях".