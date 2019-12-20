Накануне заявленной в Минске акции против интеграции с РФ милиция обзванивает правозащитников и журналистов

Минск, 20 декабря. Накануне заявленной на 20 декабря в Минске акции против интеграции с Россией милиция обзванивает правозащитников и журналистов.

19 декабря правозащитнику Валентину Стефановичу позвонили из Партизанского РУВД Минска и пригласили явиться для дачи показаний насчет участия в акции протеста 7 декабря.

Правозащитника Алеся Беляцкого по телефону предупредили об участии в акции 20 декабря.

Предупреждения также получили правозащитник Дмитрий Соловьев и его жена, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Журналистка портала tut.by Ольга Шукайло сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что 19 декабря ей звонили из милиции и интересовались участием в несанкционированном массовом мероприятии, а также "спрашивали про аккредитацию".



Следует отметить, что согласно действующему законодательству журналистам зарегистрированных в Министерстве информации белорусских СМИ для выполнения своих профессиональных обязанностей аккредитация не требуется — им достаточно иметь удостоверение установленного образца.

Акции против так называемой углубленной интеграции с РФ прошли в Минске 7 и 8 декабря, они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. Предполагалось, что по итогам встречи президенты подпишут пакет интеграционных документов, содержание которых общественности неизвестно. Однако многочасовые переговоры не принесли результата, и стороны договорились о встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге.

По сообщению телеграм-канала "Пул первого", близкого к окружению Лукашенко, переговоры президентов начнутся сегодня в полдень.

К этим переговорам приурочена очередная акция протеста оппозиции.