Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/12/20/ru_1027646/
Дата распечатки: 20.12.2019 11:47
 
20.12.2019 10:59 Общество, Политика

Накануне заявленной в Минске акции против интеграции с РФ милиция обзванивает правозащитников и журналистов

Минск, 20 декабря. Накануне заявленной на 20 декабря в Минске акции против интеграции с Россией милиция обзванивает правозащитников и журналистов.

19 декабря правозащитнику Валентину Стефановичу позвонили из Партизанского РУВД Минска и пригласили явиться для дачи показаний насчет участия в акции протеста 7 декабря.

Правозащитника Алеся Беляцкого по телефону предупредили об участии в акции 20 декабря.

Предупреждения также получили правозащитник Дмитрий Соловьев и его жена, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Журналистка портала tut.by Ольга Шукайло сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что 19 декабря ей звонили из милиции и интересовались участием в несанкционированном массовом мероприятии, а также "спрашивали про аккредитацию". 

Следует отметить, что согласно действующему законодательству журналистам зарегистрированных в Министерстве информации белорусских СМИ для выполнения своих профессиональных обязанностей аккредитация не требуется — им достаточно иметь удостоверение установленного образца.

Акции против так называемой углубленной интеграции с РФ прошли в Минске 7 и 8 декабря, они были приурочены к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. Предполагалось, что по итогам встречи президенты подпишут пакет интеграционных документов, содержание которых общественности неизвестно. Однако многочасовые переговоры не принесли результата, и стороны договорились о встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге.

По сообщению телеграм-канала "Пул первого", близкого к окружению Лукашенко, переговоры президентов начнутся сегодня в полдень.

К этим переговорам приурочена очередная акция протеста оппозиции.

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Пятница, 20 Декабрь 2019, 11:47
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск