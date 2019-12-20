Лукашенко: Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям

Минск, 20 декабря. Беларусь и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни, заявил журналистам Александр Лукашенко, комментируя прошедшую встречу с Владимиром Путиным 20 декабря в Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы поручили руководителям группы — Крутому и Орешкину — проинформировать о том, какие вопросы сняты. Естественно, остались самые сложные вопросы. Но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

По его словам, конкретные цены будут определены в ближайшие дни. "По нефти в течение двух дней будет цена. А по газу, думаю, 2—3 дня. Во вторник в "Газпроме" специалисты встретятся, и уже будут конкретные цифры. Но в целом цена остается на уровне текущего года", — уточнил глава государства.

Отвечая на вопрос, понадобится ли еще дополнительно встречаться с Путиным до конца текущего или в начале следующего года, Лукашенко сказал: "Если понадобится, да. Мы с ним переговорим по телефону в ближайшее время. Есть у нас там пара проблем, которые мы должны разрешить, — президентские вопросы. И в результате разговора, если нам понадобится встреча, конечно, мы в любое время, в любом месте, в России или в Беларуси, встретимся".

Глава государства также отметил, что в целом стороны довольны ходом переговоров. "Все довольны. И президент России, и президент Беларуси. И межправительственная группа. В целом мы удовлетворены ходом и результатами", — подытожил Лукашенко.

Белорусская сторона на переговорах с Россией настаивает на компенсации потерь, вызванных реализацией налогового маневра в нефтяной сфере, а также на равных ценах на газ для белорусских и российских предприятий. Действующий контракт с "Газпромом" на поставку газа в Беларусь истекает 31 декабря. Официальный Минск неоднократно заявлял, что рассчитывает на снижение цены на российский газ в 2020-м и последующие годы.

Владимир Путин свою позицию обозначил накануне. На пресс-конференции в Москве 19 декабря он заявил, что стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов.

"У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. У нас средневзвешенная цена сейчас по России на газ — 70 долларов за тысячу кубов. 70 — средневзвешенная, 75 — для промышленности и 62 доллара — для населения", — сказал Путин, выступая на пресс-конференции 19 декабря.

Он отметил, что продажа газа Смоленской области, граничащей с Беларусью, дотируется, и Россия готова при определенных условиях снизить стоимость газа и для Беларуси. "Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы — контрольный и эмиссионный. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон", — заявил Путин.