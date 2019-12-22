Китай намерен покупать белорусские пиломатериалы на биржевых торгах

Минск, 22 декабря. Возможность экспорта белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов обсуждена в ходе переговоров с делегацией деловых кругов Китайской Народной Республики, которые прошли 20 декабря в центральном офисе ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ), сообщили БелаПАН в пресс-службе биржи.

Как отметила пресс-служба, Китай является одним из крупнейших мировых импортеров лесопродукции и ежегодно закупает значительные ее объемы, в том числе в Беларуси.

Председатель правления китайской строительной компании "Датан" Тан Инхао сообщил, что сейчас белорусский лес попадает в Китай через посреднические структуры, что сказывается на стоимости товара для конечных потребителей. "Поэтому мы хотели бы покупать белорусские пиломатериалы не через посредников из стран Евросоюза, а здесь, в Беларуси, непосредственно у производителей. Если для этого нужно участвовать в биржевых торгах, мы готовы рассмотреть эту возможность. При ежемесячном объеме закупок 50 тысяч кубометров мы сможем сэкономить ощутимую сумму", – заявил китайский бизнесмен.

В свою очередь первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков выразил заинтересованность биржи в сотрудничестве с китайским бизнесом, подчеркнув, что при необходимости китайской стороне будет оказано содействие на всех этапах работы на электронной торговой площадке БУТБ — от аккредитации и обучения до заключения биржевого договора и контроля его исполнения.

"Биржа действует прежде всего в интересах белорусских экспортеров, которые смогут поставлять пилопродукцию в Китай по более высокой цене. В то же время для китайских импортеров биржевые торги — это хорошая возможность приобрести ресурс дешевле, чем у посредников. Необходимая транспортно-логистическая инфраструктура уже создана в рамках инициативы "Один пояс — один путь", поэтому вопросов с доставкой товара из Беларуси в Китай не возникнет", — считает Новиков.

Как сообщалось, по итогам января — октября более трети биржевого товарооборота, или 1,5 млрд рублей, обеспечила секция лесопродукции, улучшив прошлогодний показатель на 25%. На внешнем рынке традиционно пользовались спросом пиломатериалы и щепа. В обоих случаях продажи выросли на 7% до 484 млн и до 135 млн рублей соответственно.