Макей: Германия была и остается одним из ключевых партнеров Беларуси в ЕС

Минск, 23 декабря. Германия была и остается одним из ключевых партнеров Беларуси в Евросоюзе, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики Osteuropa Informationen (опубликовано 23 декабря на сайте МИД Беларуси).

Макей отметил, что прошлый год стал беспрецедентным с точки зрения активизации контактов и вывода белорусско-германского диалога на качественно новый уровень. "Знаковым событием стал первый в истории наших двусторонних отношений визит в Беларусь федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в июне 2018 года и продуктивная встреча глав наших государств", — сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что диалог между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Германии носит регулярный характер, все более динамично развиваются межпарламентские контакты.

По словам Макея, в ходе визита в Берлин 20—22 октября этого года он договорился со своим немецким коллегой министром Хайко Маасом о создании двусторонней координационной группы, "призванной выработать стратегическое видение перспективных направлений взаимодействия и определить конкретные шаги по их практической реализации в виде дорожной карты.

Глава МИД также отметил, что ФРГ традиционно входит в пятерку ключевых торгово-экономических и инвестиционных партнеров Беларуси. "В последние годы наш товарооборот заметно вырос — в 2017 году на четверть, в 2018 году еще на 16%, превысив рубеж в 3 млрд долларов, согласно нашей статистике. В Беларуси уже работают более 300 предприятий с участием германского капитала. Германия является для Беларуси крупнейшим поставщиком высокотехнологичного оборудования для модернизации наших предприятий", — сказал он.

В настоящее время, по словам Макея, Беларусь "наблюдает заметный рост интереса со стороны германских деловых кругов". Так, объем немецких инвестиций в Беларусь в 2018 году увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. "Особенно привлекательным для инвесторов из Германии является китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" — международный кластер высокотехнологичных предприятий из Европы, США, Израиля, Канады и России", — сказал министр.

По мнению Макея, дополнительные возможности для развития экономических отношений с Германией есть, прежде всего в создании в Беларуси совместных предприятий, ориентированных на производство конкурентоспособных товаров. Особенно хорошие перспективы, считает он, имеются в таких отраслях, как машино- и приборостроение, химическая и фармацевтическая промышленность, транспорт и логистика.

"Мы также заинтересованы в приходе еще большего количества германских фирм в Парк высоких технологий, в котором созданы беспрецедентно благоприятные условия для новаторских инициатив в ИТ-сфере, — продолжил глава МИД. — Экономическое сотрудничество между нашими странами имеет огромный потенциал, который мы можем и должны реализовать в более полной мере, в том числе при поддержке Восточного комитета — Ассоциации германской экономики по сотрудничеству со странами Восточной Европы, который является многолетним надежным партнером Республики Беларусь".