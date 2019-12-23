Медведев: В переговорах с Беларусью не согласована дорожная карта о наднациональных органах, единой валюте и эмиссионном центре

Минск, 23 декабря. Дополнительная финансовая поддержка Беларуси со стороны России возможна только после исполнения дорожных карт по интеграции в рамках Союзного государства, заявил 23 декабря журналистам премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

"Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы", — приводит слова Медведева сетевое издание "Говорит Москва".

В таком случае, по словам российского премьера, можно будет говорить и о компенсации для Беларуси налогового маневра.

Глава российского правительства также проинформировал, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и едином эмиссионном центре.

Очередная встреча президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла 20 декабря в Санкт-Петербурге. По ее итогам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин сообщил журналистам, что пока не достигнуто соглашение по нефти, газу и налоговой сфере. В то же время, по его словам, полностью согласованы вопросы в сфере сельского хозяйства, связи, таможни, урегулирования алкогольного рынка.

Чуть позже Лукашенко сообщил, что цены на энергоносители будут определены в ближайшие дни. "Остались самые сложные вопросы, но только в цифрах — энергоносители. Но концептуально договорились, что в будущем году Беларусь покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м. С вводом атомной станции, конечно, мы на 4-5 млрд куб. м меньше будем закупать. Поэтому по объемам мы договорились, и по нефти договорились, что купим у России 24-25 млн т нефти. Цены будут не выше уровня текущего 2019 года", — цитировала Лукашенко его пресс-служба.

Владимир Путин свою позицию обозначил накануне. На пресс-конференции в Москве 19 декабря он заявил, что стоимость газа для Беларуси, как для Смоленской области, возможна при создании наднациональных органов.

"У Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем", — сказал Путин.

Он отметил, что продажа газа Смоленской области, граничащей с Беларусью, дотируется, и Россия готова при определенных условиях снизить стоимость газа и для Беларуси. "Но что для этого нужно? Для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогового обложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджетов различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы — контрольный и эмиссионный. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общий орган. Это огромная работа, и она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон", — заявил Путин.