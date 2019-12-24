Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

"Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия", — приводит слова поздравления пресс-служба президента.

"Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества", — отметил Лукашенко.

"Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием", — пожелал глава государства.