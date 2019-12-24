Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря
Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря.
"Более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Христианство изменило историю и культуру всего человечества, оказало огромное влияние на формирование духовных ориентиров — социальной справедливости, взаимной поддержки и милосердия", — приводит слова поздравления пресс-служба президента.
"Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное: любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений, что помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества", — отметил Лукашенко.
"Пусть этот светлый праздник наполнит ваши дома теплом взаимопонимания и благополучием", — пожелал глава государства.