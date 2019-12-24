России не нужно строить новую военно-воздушную базу в Беларуси, считает Лукашенко

Минск, 24 декабря. России не нужно строить новую военно-воздушную базу в Беларуси, заявил Александр Лукашенко 24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Пожалуйста, пятьдесят самолетов хотите завтра посадить — вот, под Минском, сажайте. Хотите под Витебском посадить? Пожалуйста, сажайте, двадцать, тридцать самолетов. Не надо никаких баз строить, там огромное пространство, места много", — цитирует Лукашенко сайт радиостанции .

В конце сентября этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "КоммерсантЪ", говоря о совместной внешней и оборонной политике в рамках Союзного государства, назвал "неприятным эпизодом" отказ Беларуси размещать российскую военную базу.

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное — не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100% и что белорусские Вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию", — сказал Лавров.

Комментируя высказывания Лаврова, глава МИД Беларуси Владимир Макей в интервью радиокомпании "Голос Америки" заявил, что "размещение какого-то дополнительного иностранного объекта на территории Беларуси не будет способствовать большей стабильности и безопасности в нашем регионе". "Поэтому нет смысла в размещении каких-то дополнительных военных объектов на территории Беларуси. Президент Беларуси много раз высказывался на сей счет", — добавил Макей.

17 октября в интервью белорусским негосударственным СМИ он сообщил, что вопрос о размещении российской военной базы в Беларуси на данный момент не поднимается. "Уже несколько лет этого вопроса не существует в нашей двусторонней повестке дня", — сказал министр.