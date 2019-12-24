Лукашенко о российско-украинском конфликте: Украина хоть маленький, но дала повод к этому столкновению

Минск, 24 декабря. Александр Лукашенко считает, что Украина в некоторой мере дала повод для конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря.

"Украина в какой-то степени подставилась: русских начали душить, язык там и прочее. Вопросы, которых не должно быть в Украине. И этот клубок накручивался. Януковича свергли и т.д. И Янукович куда вернулся? На Донбасс. Он хотел, чтобы Донбасс стал опорой его наступления, Януковича. И Донбасс его отверг, но идеи остались: противостояние с Киевом и т.д. Оттуда началась эта заваруха. Это было не моих глазах. Поэтому я это очень хорошо знаю", — сказал он.

Лукашенко уверен, что между Беларусью и Россией не будет конфликта, который произошел между Украиной и РФ.

"Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть маленький, но дала повод к этому столкновению. Что касается Крыма, я давно… Когда на меня начали наступать украинцы тем же летом после Крыма, сразу в тот год (интервью в Киеве 7 июня 2014 года в день инаугурации нового президента Петра Порошенко. — БелаПАН.), я им говорю: де-факто Крым российский, юридически это не оформлено. Потом они опять меня начали душить на площади Верховной Рады. Я им задаю вопрос: вы меня не душите, вы скажите, как вы обороняли Крым, как вы его защищали, сколько там украинцев погибло за эту святую, украинскую, как они говорят, землю? Тишина. Вот вам, говорю, ответ на ваш вопрос", — заявил белорусский руководитель.

Референдум о вхождении Крыма в состав РФ состоялся 16 марта 2014 года. По данным его организаторов, 96,77% проголосовавших высказались за вхождение Автономной Республики Крым в состав России. 18 марта Путин подписал договор о принятии в состав России Крыма и Севастополя. Этому предшествовал ввод российских военных на территорию украинского полуострова в феврале 2014 года и блокирование ими баз украинской армии.

Генеральная ассамблея ООН, ОБСЕ и другие международные организации не признали референдум законным. США, ЕС и ряд стран ввели экономические санкции против РФ. Беларусь не признала Крым российским, поскольку является одним из подписантов Будапештского меморандума, подтверждающего в том числе обеспечение территориальной целостности Украины.