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Дата распечатки: 24.12.2019 21:19
 
24.12.2019 20:06 Политика

Лукашенко: За пакт Молотова—Риббентропа Сталину надо поставить памятник

Минск, 24 декабря. "Сталину надо поставить памятник в Беларуси — я как историк говорю — за пакт Молотова — Риббентропа. Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах — наша Беларусь". Такое заявление сделал Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря.

При этом, по словам официального лидера, нельзя забывать Рижский договор 1921 года, "когда Россия тогда была и прочее, когда взяли и поделили, отрезали кусок Западной Беларуси и Украины и отдали". "Был и этот постыдный, наверное, факт. А может, тогда и другого выхода не было. Мне трудно об этом говорить... Но отдавать территорию — это катастрофа. Я никак это не могу переварить. Но начинаю думать: ну, я не жил в той ситуации, может быть, так сложилась ситуация, выхода не было. Но Иосиф Виссарионович, спасибо ему, восстановил в нынешних границах Беларусь", — сказал Лукашенко.

БелаПАН.

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