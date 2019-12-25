25.12.2019 14:05 Видео, Общество
На заводе "БелДжи" собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году
На заводе "БелДжи" собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году.
На заводе "БелДжи" собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году.
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