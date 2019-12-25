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Дата распечатки: 25.12.2019 15:40
 
25.12.2019 14:05 Видео, Общество

На заводе "БелДжи" собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году

На заводе "БелДжи" собрали 20-тысячный автомобиль Geely в 2019 году.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Среда, 25 Декабрь 2019, 15:40
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