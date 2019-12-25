СК возобновил предварительное расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко
Фото уведомления он разместил на сайте "Белорусский партизан". Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее радиостанция Deutsche Welle обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования) Юрием Гаравским, который признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По утверждению Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Сейчас Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, где попросил убежища.
После публикации интервью Волчек, являющийся главой общественной комиссии по расследованию политических похищений, заявил БелаПАН, что изложенные Гаравским сведения подтверждают выводы комиссии, а также не противоречат докладу депутата ПАСЕ Христоса Пургуридеса, занимавшегося расследованием исчезновений: совпадают детали, время, место и т.д. Волчек отметил, что новая информация может возобновить предварительное следствие, остановленное в декабре 2018 года.
"Это и есть основание, когда есть реальный свидетель и он говорит, что совершил. И чтобы снять пятно с государства, надо возобновить предварительное следствие. Верят они или не верят, но обязаны возобновить, обязаны потребовать от Европы показания Гаравского. Брюссель может поделиться информацией и направить своих представителей", — сказал правозащитник.
Дмитрий Павличенко через сайт Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь", председателем которой он является, обвинил Гаравского в распространении "лживых и скандальных заявлений". Павличенко призвал бывших сослуживцев "проявить терпимость к больному душой и телом Гаравскому". "Никому больше себя он этими выдуманными "показаниями" не навредил. Время покажет и рассудит, — отметил он. — Прошу и предупреждаю людей, не имеющих к спецназу и нашей ветеранской организации никакого отношения, не делать никаких заявлений, не созывать конференций и прочие сборища. Не предпринимать никаких вбросов в СМИ и другие интернет-порталы не соответствующих действительности сведений и фальшивых документов. Помните об ответственности перед законом!"
24 декабря в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову Александр Лукашенко на вопрос, знает ли он о расследовании Deutsche Welle и будет ли с его стороны какая-то реакция, заявил: "Знаете, никто "сверху", кроме президента, в таких случаях не может дать команду. Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (директор ФСБ России. — БелаПАН.), ни наш Вакульчик (председатель КГБ. — БелаПАН.), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики".
По словам Лукашенко, если в Беларуси он не даст команду, "никто не будет совершать эти преступления". "Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды, — подчеркнул он. — Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека, тем более оператор, о котором говорят. Там же смешали все в кучу — Дима Завадский (оператор телеканала ОРТ. — БелаПАН.), который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я — политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом, мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе".
"Захаренко связался в бизнесе (вот об этом вы не пишете) с Украиной, — заявил Лукашенко. — Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти, и у него тут все схвачено, а деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет семь или восемь назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице. То есть, возможно, они живы. Я запрос дал в Германию. Ответьте на вопрос: вот фото, напечатано было в немецкой прессе. Ответа до сих пор не дали".
Публикацию в Deutsche Welle он назвал провокацией. "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует, — добавил Лукашенко. — Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. — БелаПАН.), с ФСБ, в сопровождении. Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские — выборы (очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться до 31 августа 2020 года. — БелаПАН.)".