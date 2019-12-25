СК возобновил предварительное расследование по факту исчезновения Юрия Захаренко

Минск, 25 декабря. Следственный комитет возобновил предварительное расследование по факту безвестного исчезновения бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко. Соответствующее уведомление из СК получил правозащитник Олег Волчек, представляющий интересы семьи Захаренко.

Фото уведомления он разместил на сайте "Белорусский партизан". Документ датирован 18 декабря. Двумя днями ранее радиостанция Deutsche Welle обнародовала интервью с бывшим бойцом СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования) Юрием Гаравским, который признался в причастности к исчезновению и убийству Захаренко, а также бывшего главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского (соответственно 7 мая и 16 сентября 1999 года). По утверждению Гаравского, всех троих застрелил командир СОБРа Дмитрий Павличенко. Сейчас Гаравский находится в одной из стран Западной Европы, где попросил убежища.

После публикации интервью Волчек, являющийся главой общественной комиссии по расследованию политических похищений, заявил БелаПАН, что изложенные Гаравским сведения подтверждают выводы комиссии, а также не противоречат докладу депутата ПАСЕ Христоса Пургуридеса, занимавшегося расследованием исчезновений: совпадают детали, время, место и т.д. Волчек отметил, что новая информация может возобновить предварительное следствие, остановленное в декабре 2018 года.

"Это и есть основание, когда есть реальный свидетель и он говорит, что совершил. И чтобы снять пятно с государства, надо возобновить предварительное следствие. Верят они или не верят, но обязаны возобновить, обязаны потребовать от Европы показания Гаравского. Брюссель может поделиться информацией и направить своих представителей", — сказал правозащитник.

Дмитрий Павличенко через сайт Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения войск МВД "Честь", председателем которой он является, обвинил Гаравского в распространении "лживых и скандальных заявлений". Павличенко призвал бывших сослуживцев "проявить терпимость к больному душой и телом Гаравскому". "Никому больше себя он этими выдуманными "показаниями" не навредил. Время покажет и рассудит, — отметил он. — Прошу и предупреждаю людей, не имеющих к спецназу и нашей ветеранской организации никакого отношения, не делать никаких заявлений, не созывать конференций и прочие сборища. Не предпринимать никаких вбросов в СМИ и другие интернет-порталы не соответствующих действительности сведений и фальшивых документов. Помните об ответственности перед законом!"

24 декабря в интервью главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову Александр Лукашенко на вопрос, знает ли он о расследовании Deutsche Welle и будет ли с его стороны какая-то реакция, заявил: "Знаете, никто "сверху", кроме президента, в таких случаях не может дать команду. Если Путин, Лукашенко не дадут такую команду, ни Бортников (директор ФСБ России. — БелаПАН.), ни наш Вакульчик (председатель КГБ. — БелаПАН.), КГБ, ФСБ никогда на это не пойдут. Потому что это преступление с запахом политики".

По словам Лукашенко, если в Беларуси он не даст команду, "никто не будет совершать эти преступления". "Я никогда в жизни не давал и давать не буду такой команды, — подчеркнул он. — Ответ простой: зачем это мне надо было? Зачем? Что изменилось, что не стало в Беларуси два или три человека, тем более оператор, о котором говорят. Там же смешали все в кучу — Дима Завадский (оператор телеканала ОРТ. — БелаПАН.), который погиб. Он же погиб из-за Чечни и Шеремета. Не надо на меня это грузить. Я не даю таких команд, потому что мне это не нужно было тогда и даже теперь. Потому что убивают своих ярых, оголтелых или опасных противников. Я — политик, значит, политических. Какими они политиками были? Витя Гончар был всегда моим хорошим товарищем и другом, мы с ним в одном парламенте были. Мы не только в баню ходили вместе".

"Захаренко связался в бизнесе (вот об этом вы не пишете) с Украиной, — заявил Лукашенко. — Деньги взял огромные под видом, что он был министром, ушел, но у власти, и у него тут все схвачено, а деньги не вернул. Но самое интересное: в Германии двоих из них лет семь или восемь назад, когда тема эта была горячая, сфотографировали на улице. То есть, возможно, они живы. Я запрос дал в Германию. Ответьте на вопрос: вот фото, напечатано было в немецкой прессе. Ответа до сих пор не дали".

Публикацию в Deutsche Welle он назвал провокацией. "Я немедленно дал команду, когда мне пресс-служба доложила этот кусок вброса (не знаю, правда, кто это вбросил, разберемся): немедленно запросите в Следственном комитете информацию, уголовное дело же существует, — добавил Лукашенко. — Пусть он приедет, даст показания, он же уже публично заявил, кто его тут убьет? Пусть он приедет с БНД (Федеральная разведывательная служба Германии. — БелаПАН.), с ФСБ, в сопровождении. Венедиктов пусть там будет, известный человек, давайте сюда, дайте показания. Тишина. Зачем это надо, Алексей? А я вам отвечу. Завтра президентские — выборы (очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться до 31 августа 2020 года. — БелаПАН.)".