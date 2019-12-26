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Дата распечатки: 28.12.2019 13:05
 
26.12.2019 12:17 Общество, Политика

Лукашенко произвел ряд кадровых назначений

Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента. Глава государства назначил:

Сергея Терентьева — послом Беларуси в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;

Марину Долгополову —  постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.

Глава государства также дал согласие на назначение:

Болеслава Пирштука — первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;

Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;

Анатолия Бубена — председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";

Игоря Шустова — генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";

Андрея Андреева — генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китайская Народная Республика);

Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;

Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";

Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;

Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;

Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;

Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;

Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;

Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;

Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;

Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;

Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;

Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;

Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;

Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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