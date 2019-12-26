Лукашенко произвел ряд кадровых назначений
Минск, 26 декабря. Александр Лукашенко 26 декабря рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба президента. Глава государства назначил:
Сергея Терентьева — послом Беларуси в Алжирской Народной Демократической Республике по совместительству;
Марину Долгополову — постоянным полномочным представителем Республики Беларусь при уставных и других органах Содружества Независимых Государств.
Глава государства также дал согласие на назначение:
Болеслава Пирштука — первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Сергея Гунько — первым заместителем министра промышленности;
Натальи Филипповой — заместителем министра юстиции;
Анатолия Бубена — председателем Белорусского государственного концерна пищевой промышленности "Белгоспищепром";
Игоря Шустова — генеральным директором ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп";
Андрея Андреева — генеральным консулом Беларуси в Шанхае (Китайская Народная Республика);
Оксаны Цылько — председателем Комитета государственного контроля Брестской области;
Дмитрия Комлача — генеральным директором РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства";
Игоря Чеснока — первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;
Виктора Пранюка — заместителем председателя Гродненского облисполкома;
Игоря Марковича — председателем Полоцкого райисполкома;
Василия Шилова — председателем Верхнедвинского райисполкома;
Олега Лындина — председателем Толочинского райисполкома;
Сергея Дылюка — председателем Наровлянского райисполкома;
Геннадия Шатуева — председателем Кореличского райисполкома;
Владислава Гершгорина — председателем Ошмянского райисполкома;
Александра Горбачевского — председателем Костюковичского райисполкома;
Сергея Шацкого — председателем Кричевского райисполкома;
Александра Сивакова — главой администрации Железнодорожного района Гомеля;
Петра Соловьева — главой администрации Октябрьского района Могилева;
Вячеслава Хрола — членом Витебского облисполкома.