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Дата распечатки: 27.12.2019 16:23
 
27.12.2019 16:02 Общество, Экономика

В Минске вынесены приговоры фигурантам самого крупного "дела медиков"

Минск, 27 декабря. Минский городской суд под председательством судьи Игоря Любовицкого 27 декабря вынес приговоры двадцати обвиняемым по так называемому делу медиков. Процесс длился с 19 августа и по количеству фигурантов стал самым крупным в Беларуси делом о коррупции в здравоохранении.

Восемь человек — бывшие чиновники системы Минздрава — обвинялись в получении взятки (ст. 430 УК), остальные фигуранты — в даче взятки (ст. 431).

Все подсудимые, за исключением бизнесмена Сергея Шакутина, признали вину частично или полностью. Шакутина освободили в зале суда — он был приговорен к полутора годам лишения свободы, и суд засчитал в этот срок период его нахождение под стражей. После оглашения приговора Шакутину присутствующие зааплодировали.

Бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении (ЦЭиИЗ) Минздрава Александр Столяров приговорен к семи годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Бывший заместитель Столярова Сергей Зинченко и экс-начальник отдела регистрации медтехники и изделий медназначения ЦЭиИЗ Сергей Лещиловский осуждены на три года лишения свободы в колонии усиленного режима.

Бывшего гендиректора РУП "Белфармация" Вячеслава Гнития суд приговорил к шести годам заключения в колонии усиленного режима.

Бывший руководитель гомельского предприятия "Фармация" Наталья Судакова осуждена на три года лишения свободы в колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

Экс-заместитель генерального директора витебской "Фармации" Екатерина Шнитко получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а бывший руководитель гродненской "Фармации" Андрей Щука — два с половиной года в колонии усиленного режима.

Экс-директор РУП "Академфарм" Михаил Гаврилов приговорен к четырем годам лишения свободы, его взяли под арест в зале суда.

Всем бывшим чиновникам, осужденным за получение взятки, запрещено занимать руководящие должности в течение пяти лет.

По четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа назначено за дачу взятки бывшему директору СООО "Лекфарм" Андрею Потаповичу, экс-начальнику отдела этого предприятия Дмитрию Кузнецову и бывшему маркетологу "Лекфарма" Инге Шалькевич.

Бизнесмены Владимир Ладутько и Геннадий Соболевский наказаны штрафом в тысячу базовых величин (25 тыс. 500 рублей) каждый.

Бизнесмен Виталий Мусихин осужден на два с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, бизнесмен Владимир Самусенко — на четыре года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Руководитель холдинга "Аптека групп" Леонид Томчин приговорен к трем годам, а исполнительный директор этого предприятия Роман Альтшулер — к четырем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Глава представительства ООО TRIMA Medizintechnik GmbH Майя Наубатова наказана штрафом в 400 базовых величин.

О вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения стало известно в конце июня 2018 года из сообщения КГБ. По всей Беларуси начались массовые задержания чиновников Минздрава, в том числе высокопоставленных, а также главврачей и заведующих отделениями больниц.

В июне этого года Александр Лукашенко, назначая на должность министра здравоохранения Владимира Караника, потребовал навести порядок в системе Минздрава. "Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций, притом — хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали", — возмутился Лукашенко.

Приговоры не вступили в силу и могут быть обжалованы.

Елена Спасюк, БелаПАН.

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