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Дата распечатки: 29.12.2019 12:33
 
29.12.2019 12:15 Политика, Общество

На Октябрьской площади Минска собираются противники интеграции Беларуси и России

Минск, 29 декабря. На Октябрьской площади Минска собираются противники интеграции Беларуси и России. Акция 29 декабря инициирована представителями оппозиции.

Как объяснил собравшимся сопредседатель движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик, цель сегодняшней акции — выразить протест не только интеграции с Россией, но и задержаниям участников предыдущих акций протеста, которые подвергнуты административным арестам и штрафам.

Из оппозиционных политиков, помимо Сивчика, на площади сейчас находится сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова.

Это уже пятая акция против интеграции с Россией в центре Минска. Первые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря.

БелаПАН.

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