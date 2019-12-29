Минск, 29 декабря. На Октябрьской площади Минска собираются противники интеграции Беларуси и России. Акция 29 декабря инициирована представителями оппозиции.

Как объяснил собравшимся сопредседатель движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик, цель сегодняшней акции — выразить протест не только интеграции с Россией, но и задержаниям участников предыдущих акций протеста, которые подвергнуты административным арестам и штрафам.

Из оппозиционных политиков, помимо Сивчика, на площади сейчас находится сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова.



Это уже пятая акция против интеграции с Россией в центре Минска. Первые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря.