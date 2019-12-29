Несанкционированный митинг на Октябрьской площади проходит в формате свободного микрофона

Минск, 29 декабря. "Мы требуем, чтобы нашей родиной не торговали. Мы категорически против союза с имперской Россией. Мы прекрасно понимаем, что союз с Россией — это война и нищета", — заявил, выступая перед собравшимися 29 декабря на Октябрьской площади Минска, сопредседатель движения солидарности "Разам" Вячеслав Сивчик.



"Используя свое конституционное право, люди четыре раза выходили на площадь Калиновского (так некоторые представители оппозиции называют Октябрьскую площадь. — БелаПАН.). Потому что защитить Беларусь могут только люди — другой защиты нет. Эти акции на площади показали всему миру, что Беларусь — есть, и мир начал откликаться", — заявил Сивчик.



Несанкционированный митинг на площади проходит в формате свободного микрофона.



По данным наблюдателей-правозащитников, в акции участвуют порядка 150 человек.



Собравшиеся не только протестуют против интеграции с РФ, но и требуют освободить оппозиционных активистов, арестованных за участие в предыдущих подобных акциях.



Выйти сегодня на Октябрьскую площадь призвал сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, который также отбывает 15-суточный административный арест.