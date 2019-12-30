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Дата распечатки: 30.12.2019 23:32
 
30.12.2019 21:42 Политика, Экономика

Лукашенко и Путин поручат правительствам подготовить компромиссный вариант контрактов по нефти и газу (обновлено)

Минск, 30 декабря. Телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся 30 декабря.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, главы государств "обменялись теплыми поздравлениями по поводу предстоящего Нового года, пожелав взаимного процветания братским народам двух стран".

"Вторая часть разговора длилась более часа и была посвящена согласованию конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья, — говорится в сообщении. — Главы государств обсудили также нерешенные вопросы интеграции, находящиеся в настоящий момент в повестке дня".

Лукашенко и Путин "договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу".

"В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января", — сообщает пресс-служба.

20 декабря в Санкт-Петербурге состоялся очередной раунд переговоров Путина и Лукашенко по дорожным картам углубленной интеграции России и Беларуси. Стороны не урегулировали вопросы в сфере газа, нефти, налогов и создания наднациональных органов.

БелаПАН.

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