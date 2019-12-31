Лукашенко поздравил с новым годом руководство РФ, стран СНГ и других государств и международных организаций

Минск, 31 декабря. Александр Лукашенко поздравил с Новым годом руководство Российской Федерации, лидеров стран СНГ и глав других государств в различных регионах мира.

По информации пресс-службы главы государства, поздравления направлены президентам России Владимиру Путину, Азербайджана Ильхаму Алиеву, Армении Армену Саркисяну, Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, Молдовы Игорю Додону, Таджикистана Эмомали Рахмону, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, Украины Владимиру Зеленскому, Грузии Саломе Зурабишвили, а также первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

В числе мировых лидеров, кому направлены поздравительные послания, — председатель КНР Си Цзиньпин, федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президенты Польши Анджей Дуда, Сербии Александр Вучич, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и федеральный канцлер Ангела Меркель, президенты Франции Эмманюэль Макрон, Венесуэлы Николас Мадуро, США Дональд Трамп, Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро Рус, президенты Египта Абдель Фаттах аль-Сиси и ОАЭ Халиф бен Заид аль-Нахайян, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян, королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Бельгии Филипп и король Испании Филипп VI.

Кроме того, Александр Лукашенко поздравил с праздником руководителей международных и региональных организаций, в том числе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, председателя Исполкома — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, генсекретаря ШОС Владимира Норова, генсекретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Послания от имени Лукашенко направлены также видным религиозным и общественным деятелям в различных сферах стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди них — патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск.

"В адрес президента Беларуси поступает много новогодних поздравлений от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. Главу государства уже поздравили президенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Венгрии, Исландии, Италии, Председатель КНР, лидеры Республики Корея, Ливана, Литвы, Палестины, Польши, ФРГ, главы правительств Японии и Андорры. Также поступили поздравления от руководства ООН и других международных организаций, включая Союзное государство, ЕАЭС и СНГ", — сообщила пресс-служба Лукашенко.